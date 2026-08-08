Chelsea-Milan 1-0 all'intervallo, rossoneri appesantiti

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Un'analisi del primo tempo dell'amichevole tra Chelsea e Milan

Per la terza volta su tre amichevoli il Milan va in svantaggio. Il primo tempo col Chelsea è stato equilibrato, anche se sono stati i Blues ad avere le occasioni migliori. I giocatori scelti da Amorim si sono rivelati piuttosto pesanti e imballati: gli unici con la gamba più o meno brillante ad inizio partita sono stati Chukwueze e Loftus-Cheek. A differenza della sfida con l'Inter sono tornate le difficoltà in uscita palla a terra, con Leao sempre troppo statico e con una postura sbagliata per ricevere quando viene chiamato in causa. Il portoghese è stato tra i peggiori: lento, in difficoltà nel puntare l'uomo e ha sempre scelto la soluzione sbagliata quando si è ritrovato nei pressi dell'area avversaria.

Camarda troppo isolato, risente della differenza di stazza con i giganti del Chelsea. Chukwueze diligente su Palestra, bel duello sulla fascia. Modric e Comotto a loro agio, ma manca il guizzo in verticale anche a causa dei pochi movimenti in avanti. De Winter abbastanza in difficoltà, mentre Pavlovic un po' frenetico ma abbastanza sul pezzo. Gol preso a fine primo tempo su calcio piazzato: Joao Pedro perso in marcatura e Torriani piantato sulla linea di porta.