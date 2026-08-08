CHE-MIL: Loftus-Cheek titolare per la terza volta consecutiva in amichevole
Tre amichevoli da titolare su tre: Ruben Loftus-Cheek è sceso in campo dal primo minuto anche oggi, nell'amichevole contro il Chelsea. Oggi, contro il Celtic e contro l'Inter l'inglese è stato schierato come uno dei due trequartisti alle spalle dell'unica punta da Amorim. Il tecnico rossonero ha detto ieri che questa sarà una partita importante, perché la prossima sarà la settimana delle decisioni su chi dovrà rimanere e chi invece verrà considerato fuori dal progetto rossonero.
CHELSEA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso
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