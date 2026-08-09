MN - Donadoni: "Se dobbiamo star qui a discutere del modulo tattico per cercare di sfruttare meglio Leao abbiamo perso in partenza”

vedi letture

Sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane: Roberto Donadoni ha scritto una parte importante della storia del Milan insieme ai suoi compagni vincendo e rendendo immortale l'immagine dei rossoneri nel mondo. L'ex esterno d'attacco del Diavolo, oggi svincolato da allenatore dopo l'ultima esperienza allo Spezia, è stato ospite del Milan Club Carovigno in Puglia e ha parlato di tanti argomenti, rispondendo alle domande dei tanti tifosi presenti e dell'inviato di MilanNews.it, che ha condotto la serata.

Con Leao cosa farebbe?

“Prima di tutto le persone devi viverle per capire come sono. Giudicare da fuori è una cosa… È chiaro che per quello che vediamo, io le cose le vedo come le vedete voi e non sono presente nello spogliatoio del Milan, però Leao spesso e volentieri se ne parla più per quello che non fa piuttosto che per quello che fa. È un giocatore che ha sicuramente delle doti al di sopra della media, ma avere la continuità è un’altra componente fondamentale e lui in questo difetta. Mi auguro che tutte queste situazioni finalmente lo rendano consapevoli e diventi, con continuità, il campione a cui ogni tanto vediamo fare delle cose straordinarie. Se fossi compagno di Leao qualche volta l’avrei preso per le treccine per fargli capire che qualcosa di diverso è bene che anche lui faccia”.

Lo vede nel 3-4-2-1 di Amorim? O meglio trovare uno più adatto?

“Torniamo al discorso di poc’anzi. Anche negli anni in cui sono stato giocatore del Milan, sono passati dei calciatori che avevano una specializzazione, bravi in un ruolo. Io mi sono sempre un po’ adattato: ho giocato a destra, ho giocato a sinistra, ho giocato in mezzo e questo mi ha dato più opportunità. Se in quel ruolo lì c’è qualcuno più bravo di te allora fai fatica a giocare. Ma se ti adatti e capisci cosa vuol dire giocare a sinistra piuttosto che a destra, e ti impegni a voler migliorare questo aspetto dai più opportunità a te stesso e alla squadra. Se dobbiamo star qui a discutere del modulo tattico per cercare di sfruttare meglio Leao abbiamo perso in partenza”.