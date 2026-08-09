Pasotto: "Questa vola la reazione del Milan non pervenuta"

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Nessuna reazione del Milan contro il Chelsea, come invece era capitato contro le altre avversarie in amichevole

C'è stato un filo rosso in queste tre amichevoli che sono state disputate dal Milan: i rossoneri sono sempre andati in svantaggio. E se contro il Celtic e contro l'Inter hanno reagito, rimontando entrambe le gare, contro il Chelsea l'atteggiamento è stato molto più passivo. Solo i primi 20 minuti c'è stato qualche scarso accenno di costruzione, totalmente vano. Su Gazzetta.it, analizzando gli aspetti che il Diavolo deve migliorare, Marco Pasotto ha parlato anche dell'atteggiamento.

MILAN, QUESTA VOLTA REAZIONE NON PERVENUTA

Il commento di Marco Pasotto sull'atteggiamento del Milan contro il Chelsea: "Se fin qui il Milan aveva dato cenni consistenti di reazione - dallo 0-2 al 2-2 col Celtic, dallo 0-1 all'1-1 nel derby -, stavolta la reazione non è pervenuta. Anzi: al primo gol arrivato nel recupero del primo tempo ne sono seguiti nei primi cinque della ripresa. Linea piatta quindi al rientro in campo dopo l'intervallo e - ancora più grave - linea piatta per tutto il resto del secondo round. In pratica il Milan non ci ha mai provato o, più probabilmente, non è mai stato in grado di provarci".