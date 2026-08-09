Sabatini critico: “Che gliene frega ad Ibra, lui è contento. I tifosi del Milan un po’ meno”
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Sabatini su Zlatan Ibrahimovic
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle foto postate dallo svedese su Instagram dopo la sconfitta del Milan ai danni del Chelsea. Queste le sue parole.
"Questa foto è uscita subito dopo il risultato del Milan con Chelsea Milan 3-0. Ibra faceva la grigliata. lo, ragazzi, sono entusiasta di Ibra perché è veramente Wild Chef, lui dice, e che gliene frega a lui, fa una bella grigliata, eh, e guarda anche col video tutto prende un sacco di di like, prende un sacco di cuoricini, i messaggi dei milanisti li blocca. Contenti lui, contenti tutti, ma scontenti i tifosi del Milan".
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