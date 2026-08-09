Pellegatti sottolinea: “Il futuro del Milan dipende dai prossimi giorni, Amorim deve chiedere i giocatori”

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Pellegatti sul futuro del Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del Milan e di quanto questo dipenda dai prossimi giorni. Queste le sue parole.

"Il futuro del Milan dipende dai prossimi giorni. Quando Amorin metterà la sua lista, dice già non chiederò sul mercato, sbaglia, sbaglia. Ripeto la frase che ha detto questa mattina di Luca Diddi che dice "Se tu vuoi prendere Amorim devi sapere di prendere sei o sette giocatori, di andare sul mercato a prendere sei, sette giocatori, altrimenti ti tenevi Allegri". Quindi Amorim o è il più bravo di tutti che ha capito tutto, cose che noi non riusciamo a intuire vedendo le prestazioni non di questi giorni, non delle ultime amichevoli, ma sono gli stessi deludenti in tutto il 2026... Sì, d'accord, manca Rabiot, manca Maignan, vediamo. Speriamo non ci siano brutte sorprese all'ordine del giorno".