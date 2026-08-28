Costacurta va giù duro: "La destinazione fa capire chi è Leao agli occhi del calcio europeo. Per me è deludente"

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Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport su Leao, in procinto di lasciare il Milan per andare al Galatasaray.

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport su Leao, in procinto di lasciare il Milan per andare al Galatasaray dopo la scelta di rifiutare l'Aston Viila: "Le due destinazioni fanno capire chi è Leao agli occhi del calcio europeo. Questo è quello che è stato il suo percorso: è per me deludente. È un peccato, ha legato cose belle al Milan, ma negli ultimi due anni sono state talmente poche che i rossoneri sono sempre stati lontani dalle vetta".

CESSIONE LEAO: C'ERANO DUE OFFERTE

C'erano due offerte sul piatto di Leao: quella del Galatasaray di 12 milioni di euro a stagione e quella dell'Aston Vlla da 7,5 milioni di euro annui. E, alla fine, quando sembrava che in vantaggio ci fossero gli inglesi per il blasone della Premier League, il calciatore ha scelto i turchi. Al Milan cambiava poco: sia da un club che dall'altro, i rossoneri avrebbero ricevuto - e riceveranno dal Galatasaray - circa 43 milioni di euro. Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27 per parlare di Leao: “Possiamo parlare di questo tra cinque giorni. È difficile parlare di situazioni individuali. Capisco quello che mi chiedete, ma nella prossima conferenza vi dirò tutto sul mercato. Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.