VIDEO - Esultanza folle dei tifosi del Sunderland al momento del sorteggio contro il Milan

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In un video postato sui social, si può apprezzare l'esultanza incredibile di alcuni tifosi del Sunderland al momento del sorteggio contro il Milan.

In un video postato sui social, si può apprezzare l'esultanza incredibile di alcuni tifosi del Sunderland al momento del sorteggio contro il Milan nella fase campionato di Europa League. Di seguito, il post pubblicato su X:

👏 The moment Sunderland fans found out they drew AC Milan in the Europa League.



When you're big, you're big...🔴⚫️pic.twitter.com/ORD8c0usCD — Milan Matters (@MilanMatters) August 28, 2026

IL COMMENTO SUL MILAN DEL SUNDERLAND

Il Sunderland AFC ha conosciuto le due squadre della prima fascia che affronterà nella UEFA Europa League 2026-27: i "Black Cats - si legge sul sito ufficiale del club inglese - ospiteranno quattro squadre europee allo Stadium of Light: AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Jagiellonia Białystok e Levski Sofia faranno infatti visita al club del Wearside. Parallelamente, la squadra guidata da Régis Le Bris affronterà quattro trasferte europee, recandosi a giocare contro Milan, Anderlecht, Lech Poznań e Torreense. Grazie a questo sorteggio, il Sunderland affronterà club provenienti da sette diverse nazioni europee, portando i "Lads" in alcune delle città e delle mete calcistiche più iconiche del continente".

L'AC Milan, uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, ha sede a Milano, nel nord Italia. I rossoneri vantano sette titoli di campioni d'Europa e sono tra i club più titolati nelle competizioni UEFA. La trasferta del Sunderland a San Siro rappresenterà un appuntamento europeo di grande fascino, con lo storico stadio che ospiterà uno dei club più celebri del panorama calcistico".