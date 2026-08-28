Massaro sottolinea: "Amorim ha fatto delle scelte giuste per creare un ambiente al top"

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Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a Sportitalia al termine dei sorteggi di Europa League su Ruben Amorim.

Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a Sportitalia al termine dei sorteggi di Europa League su Ruben Amorim: "Amorim ha fatto capire, da quando è arrivato, cos'è il Milan e ha fatto delle scelte giuste per creare un ambiente al top. Lui merita rispetto, non gli devo insegnare nulla. Per quel che sono stato con lui, è una persona molto educata e rispettosa.

Ha capito che la cosa più importante è fare gruppo, credendo nell'obiettivo che si è posto la società. Devo dire che a livello tattico, in quei pochi allenamenti che ho visto, mi ricorda Arrigo Sacchi, mentre fuori dal campo, come rapporti personali, mi ricorda Capello".