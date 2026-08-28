Costacurta: "Sono andato a vedere cosa fece Amorim quando arrivò in finale di Europa League..."

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Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport sul sorteggio di Europa League e sulle implicazioni sulla stagione.

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport sul sorteggio di Europa League e sulle implicazioni sulla stagione: "Abbiamo probabilmente le due squadre più forti del lotto, anche se l'Europa League è sempre una fucina di trappole. Però giocare il giovedì è molto difficile, è uno discriminante. Sono andato a vedere cosa fece Amorim nel Manchester United quando arrivò in finale: non si possono presentare due formazioni uguali tra campionato ed Europa; almeno fino ai quarti, la distinzione tra le due competizioni deve essere fatta.

Il Milan ha beccato squadre toste. Tra l'altro, sia col Benfica che con il Sofia, ci sono dei bei ricordi".