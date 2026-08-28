Costacurta: "Sono andato a vedere cosa fece Amorim quando arrivò in finale di Europa League..."
MilanNews.it
Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport sul sorteggio di Europa League e sulle implicazioni sulla stagione.
Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport sul sorteggio di Europa League e sulle implicazioni sulla stagione: "Abbiamo probabilmente le due squadre più forti del lotto, anche se l'Europa League è sempre una fucina di trappole. Però giocare il giovedì è molto difficile, è uno discriminante. Sono andato a vedere cosa fece Amorim nel Manchester United quando arrivò in finale: non si possono presentare due formazioni uguali tra campionato ed Europa; almeno fino ai quarti, la distinzione tra le due competizioni deve essere fatta.
Il Milan ha beccato squadre toste. Tra l'altro, sia col Benfica che con il Sofia, ci sono dei bei ricordi".
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Letizia: "Non importa se e da chi sarà sostituito: Leao era un grosso segno meno nell’organizzazione di squadra e nello spogliatoio"
Leao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse di Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Venezia: Amorim sceglie di tenere fuori big. Si va come a Torino
4 Leao ha scelto l’Aston Villa: giornata cruciale per l’addio al Milan, il Galatasaray resta alla finestra
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Sala (DAZN): "Rabiot può segnare più di 10 gol, servirà ancora tempo prima di vedere il vero Milan di Amorim"
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com