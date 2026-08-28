Primo Piano Massaro: "Amorim mi ricorda Sacchi per la tattica e Capello per i rapporti personali. Da quando è arrivato ha fatto scelte giuste"

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Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a Sportitalia al termine dei sorteggi di Europa League.

Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a Sportitalia al termine dei sorteggi di Europa League.

Poteva andare meglio il sorteggio?

"Mah... Non ho mai guardato sorteggio favorevole o sfavorevole. L'impirtante è la consapevolezza di aver iniziato bene queste stagione, nonostante la mancanza del mio Capitano, con cui venivo sempre qui a Montecarlo. Ancor di più, quest'anno, la squadra deve mostrare senso di appartenenza indossando la maglia con la consapevolezza degli obiettivi che si hanno, cioè quello di vincere sia in Italia che in Europa. Poi, se qualcuno sarà più bravo di noi, come dice sempre Amorim, complimenti a loro. Però, Amorim ha fatto capire, da quando è arrivato, cos'è il Milan e ha fatto delle scelte giuste per creare un ambiente al top. Lui merita rispetto, non gli devo insegnare nulla".

Chi ti ricorda Amorim?

"Per quel che sono stato con lui, è una persona molto educata e rispettosa. Ha capito che la cosa più importante è fare gruppo, credendo nell'obiettivo che si è posto la società. Devo dire che a livello tattico, in quei pochi allenamenti che ho visto, mi ricorda Arrigo Sacchi, mentre fuori dal campo, come rapporti personali, mi ricorda Capello".

Oggi Franco Baresi verrà ricordato a San Siro.

"Ho scritto a Butragueno, è stato veramente grande nel suo ricordo. Baresi ha lasciato a tutti qualcosa di straordinario. L'impatto che ho avuto il suo addio in tutto il mondo - ancora oggi non ci posso crede - ha fatto capire chi era Franco Baresi".