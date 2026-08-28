Date Europa League: si comincia il 16 settembre. Finale a Francoforte

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Si riportano le date dell'Europa League 2026-2027, competizione in cui sarà impegnato, sin dalla fase campionato, anche il Milan di Ruben Amorim.

Si riportano di seguito le date dell'Europa League 2026-2027, competizione in cui sarà impegnato anche il Milan di Amorim.

DATE EUROPA LEAGUE: FASE CAMPIONATO

Giornata 1: 16/17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027

DATE SORTEGGI EUROPA LEAGUE

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

DATE EUROPA LEAGUE: FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Francoforte): 26 maggio 2027

L'EUROPA LEAGUE DOPO LA FASE CAMPIONATO

Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate