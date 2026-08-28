Bournemouth, Tiago Pinto: "Col Milan la partita più grande nella storia del club. Contro il mio amico Amorim"

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Tiago Pinto, Head of Football del Bournemouth, avversario del Milan in Europa League al Vitality Stadium, si è così espresso al termine del sorteggio.

Tiago Pinto, Head of Football del Bournemouth, avversario del Milan in Europa League al Vitality Stadium, si è così espresso al termine del sorteggio: "Sono molto contento. Per il nostro club è una gioia grande essere in questo palcoscenico e giocare contro una grande squadra come il Milan: sarà la partita più importante della storia del club. Tra l'altro contro il mio amico Ruben Amorim, però cercheremo di lottare e di vincere".

Juventus e Milan sono le squadre da battere?

"Secondo me sì. Nelle coppe europee, le squadre italiane ci sono sempre. Sento tante critiche, ma l'Inter ha fatto due finali di Champions, la Roma ha vinto la Conference League, l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Però Juventus e Milan, nonostante siano in una fase un po' diversa rispetto alla loro storia, sono le squadre da battere".

IL COMUNICATO DEL BOURNEMOUTH

Il Bournemouth, avversario del Milan nella fase campionato di Europa League, ha pubblicato il seguente comunicato ufficiale:

"L'AFC Bournemouth ospiterà il colosso italiano AC Milan durante la sua storica prima stagione in UEFA Europa League. Le "Cherries" affronteranno i sette volte campioni d'Europa al Vitality Stadium, in seguito al sorteggio della fase a girone unico (league phase) svoltosi oggi a Monaco.

I tifosi potranno anche aspettarsi due trasferte in Spagna, dato che alle Cherries sono toccati gli incontri in trasferta contro Real Sociedad e Celta Vigo, rispettivamente decima e sesta classificata nella scorsa stagione de La Liga. Anche il Viktoria Plzeň, club della massima serie ceca, farà visita al Vitality Stadium, così come lo Sturm Graz (club della Bundesliga austriaca) e l'Hapoel Be'er Sheva (della Premier League israeliana). Le altre due trasferte vedranno le Cherries affrontare lo Sparta Praga, il secondo club più titolato della Repubblica Ceca, e il Lillestrøm, squadra della Eliteserien norvegese che ha superato l'Egnatia per qualificarsi alla fase a girone unico".