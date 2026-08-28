Anche il Bournemouth estasiato: "Ospiteremo i sette volte campioni d'Europa, il colosso italiano Milan"

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Il Bournemouth, avversario del Milan nella fase campionato di Europa League, ha pubblicato il seguente comunicato ufficiale.

Il Bournemouth, avversario del Milan nella fase campionato di Europa League, ha pubblicato il seguente comunicato ufficiale:

"L'AFC Bournemouth ospiterà il colosso italiano AC Milan durante la sua storica prima stagione in UEFA Europa League. Le "Cherries" affronteranno i sette volte campioni d'Europa al Vitality Stadium, in seguito al sorteggio della fase a girone unico (league phase) svoltosi oggi a Monaco.

I tifosi potranno anche aspettarsi due trasferte in Spagna, dato che alle Cherries sono toccati gli incontri in trasferta contro Real Sociedad e Celta Vigo, rispettivamente decima e sesta classificata nella scorsa stagione de La Liga. Anche il Viktoria Plzeň, club della massima serie ceca, farà visita al Vitality Stadium, così come lo Sturm Graz (club della Bundesliga austriaca) e l'Hapoel Be'er Sheva (della Premier League israeliana). Le altre due trasferte vedranno le Cherries affrontare lo Sparta Praga, il secondo club più titolato della Repubblica Ceca, e il Lillestrøm, squadra della Eliteserien norvegese che ha superato l'Egnatia per qualificarsi alla fase a girone unico.

La stagione 2026/27 rappresenta la 56ª edizione di questa competizione europea per club e la 18ª da quando ha cambiato nome da Coppa UEFA a UEFA Europa League. Proprio come accaduto ieri per la Champions League, al sorteggio per la seconda competizione europea per club — giunta alla terza stagione con questo nuovo formato — hanno partecipato complessivamente 36 squadre. Nella fase a girone unico, ogni squadra affronterà otto avversarie diverse in gara singola, disputando quattro partite in casa e quattro in trasferta. Per il sorteggio, le 36 squadre sono state suddivise in quattro fasce: la prima comprendeva le squadre con il ranking più alto e la quarta quelle con il più basso. La collocazione nelle fasce si basa sul coefficiente UEFA del club calcolato sul ciclo di cinque stagioni conclusosi al termine dell'annata 2025-26. Le Cherries sono state inserite nella terza fascia".