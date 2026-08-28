San Siro e l'Europa League: c'è un Milan-Benfica d'amarcord. Curiosità Sunderland

San Siro e l'Europa League: c'è un Milan-Benfica d'amarcord. Curiosità SunderlandMilanNews.it
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Oggi alle 13:47News
di Antonello Gioia
Nelle quattro partite in casa della fase campionato della Europa League, il Milan ospiterà quattro avversarie di buon livello.

Nelle quattro partite in casa della fase campionato della Europa League, il Milan ospiterà a San Siro il Benfica (in ricordo di tante sfide dei tempi gloriosi che furono), gli ungheresi del Ferencvaros, gli inglesi del Sunderland e i gli armeni dell'Ararat-Armenia.