Trasferte Milan Europa League: evitati viaggi infiniti. Due sono molto vicine
Tra le avversarie del Milan nella fase campionato della Europa League, ci saranno quattro trasferte, anche se, fortunatamente, i rossoneri hanno evitato viaggi infiniti come quello di Armenia, che, invece, verrà a San Siro con l'Ararat: Maignan e compagni saranno ospiti dell'Olympiacos ad Atene, del Salisburgo in Austria, del Bournemouth in Inghilterra e del Levski Sofia in Bulgaria.
DATE EUROPA LEAGUE: FASE CAMPIONATO
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
DATE SORTEGGI EUROPA LEAGUE
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
DATE EUROPA LEAGUE: FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Francoforte): 26 maggio 2027
L'EUROPA LEAGUE DOPO LA FASE CAMPIONATO
Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan