Il Sunderland scrive: "Faremo visita ai colossi del Milan. Per noi evento di grande fascino". E Le Fee ci scherza su

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Il Sunderland AFC ha conosciuto le due squadre della prima fascia che affronterà nella UEFA Europa League 2026-27

Il Sunderland AFC ha conosciuto le due squadre della prima fascia che affronterà nella UEFA Europa League 2026-27: i "Black Cats - si legge sul sito ufficiale del club inglese - ospiteranno quattro squadre europee allo Stadium of Light: AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Jagiellonia Białystok e Levski Sofia faranno infatti visita al club del Wearside. Parallelamente, la squadra guidata da Régis Le Bris affronterà quattro trasferte europee, recandosi a giocare contro Milan, Anderlecht, Lech Poznań e Torreense. Grazie a questo sorteggio, il Sunderland affronterà club provenienti da sette diverse nazioni europee, portando i "Lads" in alcune delle città e delle mete calcistiche più iconiche del continente".

IL COMMENTO SUL MILAN DEL SUNDERLAND

L'AC Milan, uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, ha sede a Milano, nel nord Italia. I rossoneri vantano sette titoli di campioni d'Europa e sono tra i club più titolati nelle competizioni UEFA. La trasferta del Sunderland a San Siro rappresenterà un appuntamento europeo di grande fascino, con lo storico stadio che ospiterà uno dei club più celebri del panorama calcistico".

IL POST DI ENZO LE FEE

Enzo Le Fee, ex calciatore della Roma e tra i migliori calciatori del Sunderland, ha poi pubblicato un video sull'accounnt ufficiale Insitagram del club, nel quale si chiede se si sono mai visti dei "Mackmes", cioè il soprannome degli abitanti e dei tifosi di Sunderland, a Milano.