Girone Juve Europa League: non è andata bene neanche a Spalletti. Doppio pericolo spagnolo
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Ecco le avversarie della Juventus del mister Luciano Spalletti nella fase campionato della Europa League, in cui c'è anche il Milan.
Ecco le avversarie della Juventus nella fase campionato della Europa League: Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e Nec in casa, Az Alkmaar Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer Sheva in trasferta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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