Girone Juve Europa League: non è andata bene neanche a Spalletti. Doppio pericolo spagnolo

Girone Juve Europa League: non è andata bene neanche a Spalletti. Doppio pericolo spagnoloMilanNews.it
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Oggi alle 13:29News
di Antonello Gioia
Ecco le avversarie della Juventus del mister Luciano Spalletti nella fase campionato della Europa League, in cui c'è anche il Milan.

Ecco le avversarie della Juventus nella fase campionato della Europa League: Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e Nec in casa, Az Alkmaar Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer Sheva in trasferta.