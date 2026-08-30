Zenga: "La società ha dato il permesso ad Amorim di dire: 'Io voglio questo, questo e questo', e sono andati a prenderglieli"

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Walter Zenga, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sulle scelte del Milan durante questo calciomercato estivo.

Walter Zenga, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sulle scelte del Milan durante questo calciomercato estivo: "È vero che giocatori come Chukwueze stanno giocando in maniera differente rispetto all'anno scorso, ma è altrettanto vero che l'allenatore che è arrivato, a parte lanciare Cisse o Musah, ha messo fuori rosa quattro pezzi da novanta. Leao è andato via, Tomori è fuori rosa, Nkunku è stato fuori rosa, Fofana è fuori rosa. La questione è che probabilmente Amorim ha fatto tesoro dell'esperienza al Manchester United, quando si è ritrovato con un gruppo di giocatori che non erano i suoi. Qui la società gli ha dato il permesso di dire: 'Io voglio questo, questo e questo', e sono andati a prenderglieli. Penso io, eh, magari dico una stupidaggine galattica, però c'è anche questo da dire. Perché il Milan vince due partite e si guardano le cose che vanno bene, ma intanto la proprietà ha fuori rosa tre giocatori che non sono certo tre ragazzi della Primavera".

LE ULTIME STRATEGIE DI MERCATO

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla possibilità che il Milan concluda con un difensore centrale il calciomercato estivo: "Le notizie che ci arrivano sono di un Milan assolutamente concentrato su altri obiettivi. Magari ad Amorim potrebbe anche interessare un difensore centrale in più, ma la proprietà e chi gestisce il mercato in questo momento, cioè Gerry Cardinale in primis, si stanno concentrando tutti su altre soluzioni. Nelle ultime ore sono stati proposti diversi nomi: per dirne uno, Morato del Nottingham Forest. Poi si sta parlando tanto anche di Goncalo Inacio, un profilo che comunque piace ad Amorim, ma ad oggi il Milan ha altre idee e altri obiettivi".