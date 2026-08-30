Olivero: "Se Baresi se fosse stato nello spogliatoio del Milan venerdì, avrebbe liquidato in fretta le difficoltà della prestazione"

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Giovan Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan contro il Venezia.

Giovan Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan di Ruben Amorim per 2-0 contro il Venezia: "Per costruire una squadra forte il tecnico rossonero ha deciso di creare prima un gruppo coeso. Ci sono tante cose da sistemare, ma c'è fiducia nel nuovo percorso: bisogna dare tempo ad Amorim senza fissare scadenze.

Franco Baresi non sprecava le parole e sapeva dare il giusto peso a ogni risultato. Venerdì, se fosse stato nello spogliatoio del Milan e non nei pensieri di tutti i tifosi che l’hanno ricordato prima del fischio d’inizio, avrebbe liquidato in fretta le difficoltà della prestazione e avrebbe trasmesso l’importanza della vittoria. Ruben Amorim, probabilmente, farà lo stesso: non gli saranno sfuggiti i problemi emersi durante la gara con il Venezia (meno positiva del debutto con il Torino), ma preparare la prossima sfida contro la Juve con sei punti in classifica e zero gol al passivo è un po’ più facile. Il percorso per ridare competitività al Milan è lungo, ma un passo alla volta si fa il giro del mondo. L’impressione è che i rossoneri siano in marcia e non più fermi come negli ultimi anni. Dove arriveranno, si vedrà".