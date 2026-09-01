News MN - Bondo, ritorno in Francia bloccato. Il Milan ha esaurito gli slot prestiti per l'estero

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La situazione di Warren Bondo: il giocatore vuole tornare in Francia ma il Milan ha finito gli slot per i prestiti internazionali

Tra i giocatori ancora in cerca di una sistemazione in queste ultime ore di mercato c'è anche Warren Bondo, centrocampista classe 2003. Il desiderio dell'ex Monza, ormai fuori dal progetto rossonero, è quello di tornare in Francia nonostante ci siano manifestazioni d'interesse anche da altri paesi e campionati.

Al momento però è tutto blocato: il giocatore non può essere ceduto a titolo temporaneo all'estero perché il Milan ha esaurito i sei slot disponibili concessi dalla normativa FIFA con i prestiti di Kostic, Athekame, Odogu, Nkunku, Gimenez e Fofana. A questo punto Bondo può essere ceduto solo a titolo definitivo all'estero o prestato in Italia. Nel marasma generale degli ultimi giorni evidentemente al Milan è sfuggito questo tecnicismo, anche se qualche giorno fa ne avevamo parlato proprio qui su MilanNews.

La finestra di mercato francese sarà aperta fino alle 19.59 di questa sera: manca poco più di un'ora. Rimarranno poi aperti il mercato turco, fino al 4 settembre, e quello arabo, fino al 6 settembre 2026. Sono già arrivati i primi interessamenti concreti dalla Süper Lig turca: nei prossimi giorni Bondo ed il suo entourage sceglieranno il progetto migliore.