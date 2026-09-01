Calciomercato Mercato Milan, per Tomori niente ritorno in Premier: sfuma il Fulham

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Come riportato poco fa da Alfredo Pedullà, il futuro di Fikayo Tomori non sarebbe destinato ad essere lontano dal Milan. Sicuramente il centrale inglese non andrà al Fulham. L'ex centrale del Chelsea, finito ai margini del progetto tecnico di Amorim, non ha mai convinto il tecnico portoghese, trovandosi attualmente fuori rosa e fuori dal progetto tecnico milanista.

In rossonero dal gennaio 2021, Tomori ha vissuto i suoi anni migliori con Stefano Pioli in panchina, laureandosi campione d'Italia nel 2022 da titolare affianco a Kalulu. Da ormai 3 stagioni invece il suo rendimento si è abbassato notevolmente, finendo già in passato sul mercato (vicino alla Juventus). Ad oggi, Tomori non andrà lontano dal Milan, sicuramente quindi non in Premier.