Milan, tre mesi di fuoco tra Europa League e campionato: il programma completo tra le due competizioni
Si riporta di seguito il calendario del Milan tra campionato di Serie A e fase campionato di Europa League da oggi ad inizio novembre, cioè per le partite la cui data e la cui ora sono già state ufficializzate dalla Lega Serie A e dalla Uefa.
TERZA GIORNATA SERIE A
JUVENTUS-MILAN | Domenica 6 settembre ore 20:45
QUARTA GIORNATA SERIE A
LAZIO-MILAN | Sabato 12 settembre ore 18:00
PRIMA GIORNATA EUROPA LEAGUE
MILAN-BENFICA | Mercoledì 16 settembre ore 21:00
QUINTA GIORNATA SERIE A
MILAN-LECCE | Domenica 20 settembre ore 20:45
----- PAUSA NAZIONALI ----
SESTA GIORNATA SERIE A
SASSUOLO-MILAN | Domenica 11 ottobre ore 18:00
SECONDA GIORNATA EUROPA LEAGUE
SALISBURGO-MILAN | Giovedì 15 ottobre ore 18:45
SETTIMA GIORNATA SERIE A
MILAN-ATALANTA | Domenica 18 ottobre ore 18:00
TERZA GIORNATA EUROPA LEAGUE
BOURNEMOUTH-MILAN | Giovedì 22 ottobre ore 21:00
OTTAVA GIORNATA SERIE A
UDINESE-MILAN | Domenica 25 ottobre ore 20:45
NONA GIORNATA SERIE A
MILAN-BOLOGNA | Mercoledì 28 ottobre ore 20:45
DECIMA GIORNATA SERIE A
MILAN-INTER | Sabato 31 ottobre ore 20:45
QUARTA GIORNATA EUROPA LEAGUE
MILAN-FERENCVAROS | Giovedì 5 novembre ore 18:45
UNDICESIMA GIORNATA SERIE A
GENOA-MILAN | Domenica 8 novembre ore 15:00
----- PAUSA NAZIONALI ----
DODICESIMA GIORNATA SERIE A
MILAN-FROSINONE | Domenica 22 novembre ore 15:00
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan