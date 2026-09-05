Jashari presenta Juventus-Milan: "Loro sono forti, noi però dobbiamo concentrarci solo sul nostro nuovo stile di gioco"

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Alla vigilia di Juventus-Milan il centrocampista rossonero Ardon Jashari è stato intervistato dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato in esclusiva dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport alla vigilia di una sfida importante e delicata come quella contro la Juventus, il vero primo big match della stagione.

Ardon, il Milan è pronto per il primo big match?

«Sì, penso che abbiamo iniziato bene la stagione, con due vittorie importanti. Andare a T orino per una grande partita con sei punti in classifica, è meglio che dopo aver pareggiato le prime due gare».

Cosa pensa della Juventus?

«Ha una squadra forte e anche un grande allenatore, con un’idea chiara di calcio. Noi però dobbiamo concentrarci solo sul nostro nuovo stile di gioco che dobbiamo migliorare. Perché la stagione è lunga e, come ho detto, dobbiamo crescere, prepararci bene per ogni incontro».