Ramos, il primo difensore del Milan di Ruben Amorim
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In questo Milan, che difende attaccando, Gonçalo Ramos è senza ombra di dubbio il primo dei difensori, come confermato da Amorim
Nel nuovo Milan di Ruben Amorim, Gonçalo Ramos non è soltanto il riferimento offensivo: è anche il primo uomo della fase difensiva. Il portoghese dà il via al pressing alto, orienta l'uscita avversaria e permette alla squadra di restare compatta in avanti.
Questa è una delle differenze principali rispetto alle gestioni passate: il Milan non aspetta basso, ma prova a difendere attaccando. In questo sistema, il lavoro senza palla di Ramos diventa fondamentale tanto quanto i gol che segna. Contro la Juventus, nel primo vero big match della stagione, anche la sua capacità di guidare la pressione sarà uno degli aspetti chiave per capire quanto il nuovo meccanismo rossonero sia già assimilato.
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