Serie A, prosegue la terza giornata: il programma completo con orari e guida tv

Serie A, prosegue la terza giornata: il programma completo con orari e guida tvMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Il programma completo della terza giornata di Serie A.

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Genoa e Como, questo il programma della terza giornata di Serie A.

TERZA GIORNATA DI SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO

Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15.00 (DAZN)

Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18.00 (DAZN)

Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)

Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)

Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)

Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30 (DAZN)

Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)