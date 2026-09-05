Serie A, oggi si torna in campo: due big match infiammano il sabato di campionato

Serie A, oggi si torna in campo: due big match infiammano il sabato di campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Le partite della terza giornata di Serie A in programma oggi: due big match presenti in scaletta.

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Como e Genoa, oggi continua la terza giornata di Serie A. Tre partite in programma con due big match che daranno le prime indicazioni sulle squadre di vertice. Si parte con Fiorentina-Torino, due squadre in difficoltà dopo un inizio difficoltoso, si prosegue poi con Inter-Napoli e si finisce con il match dell'Olimpico tra Roma e Atalanta. 

SERIE A, TERZA GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI

Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15.00 (DAZN)

Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18.00 (DAZN)

Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)