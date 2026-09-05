Vigilia di Juventus-Milan, dove seguire il big match dell’Alianz Stadium: tutte le info

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Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire il big match di domani sera tra Juventus e Milan che si giocherà alle ore 20:45

Siamo arrivati alla vigilia del big match di domani sera che si giocherà alle ore 20:45 in un Alianz Stadium che sarà chiaramente tutto esaurito. Le due squadre arrivano alla partita entrambe a punteggio pieno dopo le vittorie su Torino e Venezia da parte dei rossoneri e su Frosinone e Parma da parte dei bianconeri. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita.

JUVENTUS-MILAN TUTTE LE INFO

Stadio: Aliaz Stadium, Torinp

Orario: 20:45

Tv: DAZN

Web: MilanNews.it (Live testuale)