Serie A, date e orari dalla 6° alla 12° giornata: derby ad Halloween

Serie A, date e orari dalla 6° alla 12° giornata: derby ad HalloweenMilanNews.it
Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Il programma dei rossoneri dalla giornata numero sei alla giornata numero 12.

Qualche giorno fa la Lega Serie A ha rivelato date e orari dalla giornata numero 6 alla giornata numero 12. Di seguito tutti gli impegni con gli orari e la guida tv dei rossoneri.

SASSUOLO-MILAN

Domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)

MILAN-ATALANTA

Domenica 18 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)

UDINESE-MILAN

Domenica 25 ottobre ore 20:45 (DAZN)

MILAN-BOLOGNA

Mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)

MILAN-INTER

Sabato 31 ottobre ore 20:45 (DAZN/SKY)

GENOA-MILAN

Domenica 8 novembre ore 15:00 (DAZN)

MILAN-FROSINONE

Domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)