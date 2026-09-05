Serie A, date e orari dalla 6° alla 12° giornata: derby ad Halloween
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Il programma dei rossoneri dalla giornata numero sei alla giornata numero 12.
Qualche giorno fa la Lega Serie A ha rivelato date e orari dalla giornata numero 6 alla giornata numero 12. Di seguito tutti gli impegni con gli orari e la guida tv dei rossoneri.
SASSUOLO-MILAN
Domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)
MILAN-ATALANTA
Domenica 18 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)
UDINESE-MILAN
Domenica 25 ottobre ore 20:45 (DAZN)
MILAN-BOLOGNA
Mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)
MILAN-INTER
Sabato 31 ottobre ore 20:45 (DAZN/SKY)
GENOA-MILAN
Domenica 8 novembre ore 15:00 (DAZN)
MILAN-FROSINONE
Domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)
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