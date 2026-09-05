De Winter e Rabiot, ritorno a Torino tra passato e responsabilità
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In Juventus-Milan due grandi ex bianconeri giocheranno tra le file rossonere: Koni De Winter e Adrien Rabiot
Domani contro la Juventus Koni De Winter aumenterà il proprio minutaggio, sostituendo l'infortunato Gabbia che non sarà della partita per via di un'infiammazione alla caviglia (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione di MilanNews.it). Per il belga sarà una sfida speciale contro il club in cui ha mosso i primi passi in Italia, tra U23 e debutto in Champions League.
Serata particolare anche per Adrien Rabiot, ex bianconero per cinque stagioni. Il francese potrebbe diventare il primo straniero a segnare in Juventus-Milan con entrambe le maglie. Per il Milan, interrompere il digiuno contro la Juventus potrebbe passare anche dai suoi ex.
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