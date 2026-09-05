Jashari: "Amorim ha portato una nuova energia. La sua idea di calcio è molto chiara"

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Alla vigilia di Juventus-Milan il difensore rossonero Ardon Jashari è stato intervistato dai taccuini dei colleghi di Sportmediaset

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato in esclusiva dai taccuini dei colleghi di Sportmediaset alla vigilia di una sfida importante e delicata come quella contro la Juventus, il vero primo big match della stagione.

Ardon, che tipo di energia ha portato Amorim?

“ È un nuovo allenatore e fin dal primo giorno in cui sono rientrato dalle vacanze con la squadra, ha portato una nuova energia. A tutta la rosa, ma penso anche a tutto l'ambiente e a tutte le persone che lavorano qui. Possiamo percepirlo come giocatori, sentiamo che è qualcosa di nuovo, di diverso e che va nella giusta direzione”.

A lei personalmente mister Amorim cosa chiede come lavoro sul campo?

“Non solo per me, penso per ogni giocatore nella posizione in cui ci vede: la sua idea di come vuole giocare è molto chiara. Dobbiamo capire come vuole giocare a calcio e nel frattempo, naturalmente nella mia posizione, devo capire esattamente cosa fare in ogni situazione: quando abbiamo palla, quando non ce l'abbiamo, dove devo stare, quando devo inserirmi e tutte queste cose. Ma è tutto molto chiaro e penso che con le partite e gli allenamenti sarà sempre più evidente cosa dobbiamo fare in campo”.