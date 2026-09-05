Ramazzotti: "Cardinale ora è sempre presente: se è un caso che la squadra sia partita vincendo due partite, decidetelo voi"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo modo di gestire il Milan da parte di Gerry Cardinale.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo modo di gestire il Milan da parte di Gerry Cardinale: "Rispetto a qualche mese fa è cambiato tutto. Da comportarsi come fanno i proprietari americani di una squadra di calcio inglese (generalmente quasi mai presenti), Gerry Cardinale è diventato... un proprietario italiano di un squadra italiana (ovvero è sempre presente). E se in passato faceva notizia il suo sbarco a San Siro, adesso è insolito non vederlo alla vigilia di una gara di campionato o il giorno della partita, sugli spalti per tifare per il suo Milan.

Il numero uno di RedBird ha cambiato marcia: resta un grande imprenditore che ha interessi al di là e al di qua dell'Oceano, gestisce un fondo che ha investimenti per miliardi di dollari e le sue attività spaziano in molti settori extra sport, ma per il suo Milan ha sempre tempo. Tanto tempo. E soprattutto è presente nel prendere tutte le decisioni importanti. Anche quelle della quotidianità. Se è un caso che, con queste nuove condizioni, la squadra sia partita vincendo due volte su due in campionato, decidetelo voi. Di certo il gruppo "sente" la presenza del proprietario e sia i giocatori sia il tecnico la catalogano tra i fattori positivi. Qualcosa a Milanello (forse) è cambiato. E Cardinale c'entra positivamente..."