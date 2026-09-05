Milan-Juventus, un digiuno lungo tre anni: Ramos prova a spezzare la maledizione

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Oggi alle 11:12News
di Redazione MilanNews
Il Milan non batte la Juventus da più di tre anni. Domani sarà compito di Gonçalo Ramos invertire questo trend

Il Milan non batte la Juventus in campionato da oltre tre anni, dato che l'ultimo successo rossonero risale al maggio 2023, quando fu Olivier Giroud a decidere la sfida. Da allora il Diavolo ha raccolto quattro pareggi e due sconfitte, senza più riuscire a trovare la via della vittoria. 

Domani il compito di interrompere questa serie passerà anche da Gonçalo Ramos, chiamato a guidare l'attacco di Amorim nel primo vero big match della stagione. Dopo il gol al Venezia il portoghese cercherà di lasciare il segno anche contro la Juventus restituendo così al Milan una vittoria che manca oramai da troppo tempo.