News VIDEO MN - Cardinale arrivato (in auto) a Milanello: "Siamo pronti per Juve-Milan"

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Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it a Milanello, Gerry Cardinale, attorno alle 10:30, è arrivato presso il Centro Sportivo di Carnago.

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it a Milanello, Gerry Cardinale, attorno alle 10:30, è arrivato presso il Centro Sportivo di Carnago per stare vicino alla squadra, tra allenamento mattutino e pranzo, alla vigilia della sfida di domani tra la Juventus e il Milan, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium. Il proprietario rossonero, arrivato in auto, conferma: "Siamo pronti per domani".

PRIMA ALLO STADIUM PER CARDINALE

Gerry Cardinale vuole essere sempre più presente nella quotidianità del Milan. Standoa quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, infatti, il proprietario rossonero starebbe infatti cercando una casa da acquistare a Milano, con l'obiettivo di trascorrere periodi più lunghi in Italia a seguire da vicino squadra e club. Anche a Torino Gerry Cardinale sarà al seguito del Milan, che quest'anno seguirà sia in casa che in trasferta per confermare un po' la linea lasciata trapelare in estate. Dopo la sfida con il Torino e quella in casa contro il Venezia, dunque, il proprietario rossonero guarderà i suoi giocatori affrontare la Juventus direttamente dallo stadio. La novità del weekend, che si sta trasformando oramai sempre più in una piacevole abitudine, è questa, come titolato questa mattina da Tuttosport: "Cardinale all'esordio allo Stadium", proprio come Ruben Amorim, che però da giocatore ci ha già giocato (e vinto).