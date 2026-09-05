Cardinale sempre più vicino al Milan: cerca casa a Milano e aumenta la presenza

Cardinale sempre più vicino al Milan: cerca casa a Milano e aumenta la presenzaMilanNews.it
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Oggi alle 11:36News
di Redazione MilanNews
Gerry Cardinale è alla ricerca di una casa a Milano per riuscire a stare ancora più vicino al Milan in questa stagione importante

Gerry Cardinale vuole essere sempre più presente nella quotidianità del Milan. Standoa quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, infatti, il proprietario rossonero starebbe infatti cercando una casa da acquistare a Milano, con l'obiettivo di trascorrere periodi più lunghi in Italia a seguire da vicino squadra e club. 

Dopo un'estate vissuta in prima persona tra riunioni di mercato, confronti con Amorim e presenza costante accanto alla dirigenza, Cardinale vuole rafforzare ulteriormente il proprio legame con il Milan. È atteso nuovamente al fianco della squadra in vista della trasferta contro la Juventus, confermando un coinvolgimento sempre più diretto.