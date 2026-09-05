Dove seguire in diretta la conferenza stampa di Amorim pre Juve-Milan
Sale la tensione per il primo big match della stagione del Milan. Il primo reale banco di prova del nuovo ciclo targato Ruben Amorim si chiama Juventus. La squadra di mister Luciano Spalletti ospiterà i rossoneri allo Stadium di Torino domani sera alle 20.45, a conclusione di un weekend di Serie A che nella giornata di sabato, oggi, mette sul tavolo anche altre due sfide da capogiro: Inter-Napoli a San Siro e Roma-Atalanta allo Stadio Olimpico.
MILAN, QUANDO PARLA AMORIM IN CONFERENZA STAMPA
Come di consueto il tecnico Ruben Amorim prenderà la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. L'appuntamento è fissato oggi alle ore 14 e sarà possibile seguire l'evento, come sempre, con il live testuale di MilanNews.it per non perdersi neanche una dichiarazione dell'allenatore lusitano. La conferenza sarà trasmessa anche su Milan Tv, visibile sulla piattaforma DAZN, oltre che sull'applicazione ufficiale rossonera.
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