Jashari: "Avrei preferito se ci fossimo qualificati per la Champions, ma ora daremo tutto per fare più strada possibile inEuropa League"

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Alla vigilia di Juventus-Milan il centrocampista rossonero Ardon Jashari è stato intervistato dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato in esclusiva dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport alla vigilia di una sfida importante e delicata come quella contro la Juventus, il vero primo big match della stagione.

Partecipare all’Europa League significa avere più incontri a disposizione per tutti.

«Abbiamo tante partite e qualche volta, anche per ragioni tattiche, ci saranno dei cambiamenti. Avrei preferito se ci fossimo qualificati per la Champions, ma ora daremo tutto per fare più strada possibile inEuropa League».

La Champions la giocherete nel 2027-28?

«La cosa più importante è vincere più match possibili, senza parlare di conquistare lo scudetto, alzare l’Europa League o qualificarci per la Champions. Più vinci e più hai la possibilità di vincere un titolo. Spero che questo in futuro diventi il nostro obiettivo, ma ora bisogna pensare solo a lavorare».