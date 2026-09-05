Jashari sull'interesse estivo della Juventus: "Non ho mai avuto dubbi né ho mai pensato di lasciare il Milan per la Juve"

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Alla vigilia di Juventus-Milan il centrocampista rossonero Ardon Jashari è stato intervistato dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato in esclusiva dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport alla vigilia di una sfida importante e delicata come quella contro la Juventus, che nel corso di quest'estate di calciomercato l'ha cercato.

All’inizio del mercato si era parlato di un interesse della Juventus nei suoi confronti. È stato vicino a un trasferimento in bianconero oppure ha sempre voluto rimanere al Milan?

«Nel calcio, in tutte le finestre di mercato, l’agente di ogni calciatore controlla le varie opportunità che ci sono. Quando sono andato al Mondiale mi sono concentrato solo sulla nazionale e, dopo che Amorim è stato nominato allenatore, ha scritto a tutti e io ci ho parlato. Da quel momento in poi è stato chiaro che sarei rimasto e il mio unico obiettivo è diventato mostrare con la maglia del Milan la miglior versione di me. Ecco perché non ho mai avuto dubbi né ho mai pensato di lasciare questo club per la Juventus o per un’altra formazione».