Sabatini su Juve-Milan: “Entrambe vogliono vendetta e rivendicare il loro status di big”
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha presentato e parlato del big match che andrà in scena domani sera all'Alianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. Queste le sue parole.
"La grande attesa per Juventus-Milan con il titolo 'La vendetta', perché c'è comunque qualcosa che hanno da vendicare sia Spalletti con la Juventus che è arrivata sesta, ma Spalletti rivendicava il fatto di averla presa e in situazione molto difficile e senza un centravanti. Poi Amorim e il Milan in generale che cosa rivendicano? Che non si può buttare via una stagione come ha fatto Allegri con le ultime 10 giornate l'anno scorso e poi c'è anche questo accenno che Chivu dice non sono scontri diretti Juve e Milan perché sono arrivati inidetri, rivendicano lo status di Big".
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