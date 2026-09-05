Spalletti: "Chivu è stato sincero: le sue parole devono essere uno stimolo"
Hanno fatto il giro del web le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Napoli in cui l'allenatore rumeno ne ha approfittato per fare alcune dichiarazioni contro Milan e Juventus, non considerate rivali da scontro diretto perchè non arrivate tra le prime quattro nella scorsa stagione. E se Ruben Amorim non ha voluto rispondere alle parole della guida tecnica interista, diversamente ha fatto Luciano Spalletti in conferenza stampa.
La risposta di Luciano Spalletti a Cristian Chivu, tecnico dell'Inter: "Chivu è stato sincero. A me piacciono le persone sincere e le sue parole devono essere uno stimolo per dare ancora di più. Poi se viene definito così diventa ancora più importante. Noi dobbiamo ridurre il gap con le squadre più importanti. Niente di particolare sulle parole di Chivu".
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