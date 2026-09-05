Costacurta su Juve-Milan: "Speriamo non sia come gli ultimi anni"

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Il commento di Billy Costacurta in previsione del big match tra Juventus e Milan che si giocherà domenica sera a Torino alle ore 20.45

Il primo big match della stagione rossonera mette la Juventus sulla strada del Milan. La sfida si giocherà a Torino domenica sera alle ore 20.45 con due squadre pronte a giocarsi tutto. A margine del Legends Show di padel, i colleghi di Sportitalia hanno intervistato l'ex difensore rossonero Billy Costacurta che ha parlato di cosa si aspetta dalla sfida tra bianconeri e rossoneri.

Il commento di Billy Costacurta sull'imminente Juvnetus-Milan: "Speriamo non sia soprattutto una partita come negli ultimi anni, però siamo all'inizio e ogni discorso mi sembra un pochino prematuro. Per me domani sarà una bella partita perché le due squadre stanno provando a fare qualcosa di bello le due squadre. Fino ad adesso non ha convinto questo Milan però si vede che strategicamente vogliono fare qualcosa di diverso e questo per ora a me basta"