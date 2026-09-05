Modric eterno, convocato per la Nations League con la Croazia

Modric eterno, convocato per la Nations League con la CroaziaMilanNews.it
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Oggi alle 18:36News
di Andrea La Manna
Luka Modric giocherà la prossima Nations League con la maglia della Croazia che si disputerà nei prossimi mesi

Luka Modric, centrocampista rossonero, ha deciso ancora una volta di scrivere un altro pezzo della sua interminabile ed irripetibile storia. Il croato, nato nel 1985, non solo ha ancora le chiavi in mano del centrocampo del Milan ma, notizia di qualche ora fa confermata dalla federazione croata, continuerà anche a dirigere come solo lui sa fare la sua nazionale. Il numero 14 infatti è stato convocato per la prossima Nations League che si disputerà nei prossimi mesi. Altre partite per Luka con la maglia del suo paese che gli permetteranno di consolidare sempre di più il record di presenze nella storia della Croazia, che ovviamente gli appartiene con 202 presenze. 