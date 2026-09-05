Serie A, la classifica aggiornata: sprofondo Viola, primi punti per Abate
MilanNews.it
Clamorosa terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina di Fabio Grosso in altrettante giornate. I Viola questa volta hanno subito la rimonta dopo essere stati inizialmente in vantaggio contro il Torino di Abate. La formazione toscana rimane così ultima in classifica con 0 punti e un solo gol fatto. Primi tre punti invece per i granata che respirano.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata
1. Como 7*
2.Inter 6
3. Milan 6
4. Juventus 6
5. Lazio 6
6. Roma 6
7. Atalanta 6
8. Udinese 4
9. Lecce 3
10. Frosinone 3
11. Napoli 3
12. Sassuolo 3
13. Cagliari 3
14. Torino 3*
15. Bologna 0
16. Genoa 0*
17. Parma 0
18. Monza 0
19. Venezia 0
20. Fiorentina 0*
*una partita in più
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Ceccarini svela un retroscena dell'ultimo giorno di mercato: "Il Milan ha cercato di prendere Tiago Gabriel"
4 Pavlovic: "Ancora oggi non capisco cosa sia successo col Cagliari. Come diceva Allegri, il calcio l'ha inventato il Diavolo"
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoMN - Nuovo dirigente nel Milan? La strategia di Cardinale (e perché non si è fatto prima)
Primo PianoCalciomercato Milan: cosa è successo con Endrick, Karetsas e Inacio. La strategia per gli acquisti (col nuovo dirigente?)
Live MNLIVE MN - Amorim: "Sono contento del mercato, come voto gli do 10. Domani sarà una bella partita"
Luca SerafiniZlatan: ovunque tu sia, restaci. Il nuovo corso Cardinale, un atto dovuto. Tutto sulle spalle di Amorim che deve imparare ad aiutarsi da solo, ma la squadra è con lui
Franco OrdineTomori reintegrato? L’ho detto subito. Camarda vice Ramos: o hai coraggio o… L’interrogativo è il sistema di gioco
Carlo PellegattiIl mercato del Milan come il fiume Okavango. È INCOMPLETO! Cardinale, le speranze e una congiunzione!
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com