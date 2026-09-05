Serie A, la classifica aggiornata: sprofondo Viola, primi punti per Abate

Serie A, la classifica aggiornata: sprofondo Viola, primi punti per AbateMilanNews.it
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Oggi alle 17:36News
di Antonello Gioia

Clamorosa terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina di Fabio Grosso in altrettante giornate. I Viola questa volta hanno subito la rimonta dopo essere stati inizialmente in vantaggio contro il Torino di Abate. La formazione toscana rimane così ultima in classifica con 0 punti e un solo gol fatto. Primi tre punti invece per i granata che respirano. 

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata

1. Como 7*
2.Inter 6
3. Milan 6
4. Juventus 6
5. Lazio 6
6. Roma 6
7. Atalanta 6
8. Udinese 4
9. Lecce 3
10. Frosinone 3
11. Napoli 3
12. Sassuolo 3
13. Cagliari 3
14. Torino 3*
15. Bologna 0
16. Genoa 0*
17. Parma 0
18. Monza 0
19. Venezia 0
20. Fiorentina 0*

*una partita in più