Amorim sulla partita: “Dovremo cambiare qualcosa a livello tattico, lo abbiamo già fatto nella pre-season”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

"È normale, quando affronti una difesa a 3 o a 4 cambia il modo in cui pressi o attacchi. Dobbiamo cambiare qualcosa, ma lo faremo, comunque non ho la certezza di come difenderà la Juventus. Ci sarà qualche aspetto tattico che cambia, ma cambieremo anche perché lo abbiamo già fatto durante la pre season.