Amorim su Tomori: “È un ottimo giocatore, si allenava bene in settimana. È stata la scelta migliore per la squadra”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Tomori? Abbiamo avuto un problema con Gabbia, non sappiamo quanto durerà. Somiglia un po' alla situazione nel pre season con Gila. Se vediamo il nostro calendario dobbiamo giocare 4 partite in 10 giocatori, per questo voglio che siamo preparati alle evenienze. Tomori comunque è un ottimo calciatore, ho visto che in allenamento si allenava bene. La priorità per me è la squadra, e in quel momento ho pensato fosse la scelta migliore reintegrarlo in rosa".