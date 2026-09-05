Amorim carico: “Sono entusiasta, io e la squadra siamo pronti. I big match sono partite come le altre”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Come stai vivendo questo primo big match in Italia?

"Penso che dipende dalla pressione che ti metti addosso. Bisogna vincere ogni partita, quindi non penso che i big match siano più importanti di altri. Durante la pre season non abbiamo vinto qualche partita e la pressione già c'era. Nei grandi club ci sono sempre big match. Sarà un buon test per capire se siamo migliorati rispetto la scorsa settimana, anche perché affronteremo una grande squadra ed allenatore, in trasferta. Sono entusiasta, penso che la mia squadra sia pronta. Io sono pronto. Sarà un normale giorno di lavoro per me e sono entusiasta all'idea di vedere la mia squadra domani".