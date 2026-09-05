Amorim sul mercato: “Il mio voto è 10, tutti i giocatori che abbiamo preso sono perfetti per le nostre idee”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sul mercato e sul reparto offensivo - "Se dovessi dare un voto al mercato darei un 10, i miei giocatori sono i migliori al mondo, io non vengo qua a dire do un 9, 8. Tutti i giocatori che abbiamo sono perfetti per la nostra squadra. Dobbiamo vedere, magari potevamo pensare ad altre qualità con in due attaccanti che abbiamo a disposizione, però non sappiamo se saremo corti ad un certo punto nel reparto offensivo, però Camarda avrà il suo spazio. Abbiamo i tre giocatori avanti e a volte è utile anche far ruotare i giocatori perché in Italia si usa la marcatura a uomo quindi è meglio cambiare ogni tanto lì davanti. Ripeto, non c'è una squadra al mondo che ha tutte le caratteristiche che possono servire, e noi cercheremo di fare il massimo. Camarda avrà spazio. Poi chiaramente se vinceremo andrà tutto bene senno un po' meno".