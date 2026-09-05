MN - Cardinale e Calvelli ascoltano nei posti dei giornalisti la conferenza di Amorim
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Presso la sala stampa di Milanello, ad ascoltare, nei posti dei giornalisti, la conferenza stampa di Ruben Amorim, ci sono Cardinale e Calvelli.
Presso la sala stampa di Milanello, ad ascoltare, nei posti dei giornalisti, la conferenza stampa di Ruben Amorim, ci sono Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, e Massimo Calvelli, amministratore delegato del club.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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