MN - Cardinale e Calvelli ascoltano nei posti dei giornalisti la conferenza di Amorim

MN - Cardinale e Calvelli ascoltano nei posti dei giornalisti la conferenza di AmorimMilanNews.it
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Oggi alle 14:04News
di Antonello Gioia
Presso la sala stampa di Milanello, ad ascoltare, nei posti dei giornalisti, la conferenza stampa di Ruben Amorim, ci sono Cardinale e Calvelli.

Presso la sala stampa di Milanello, ad ascoltare, nei posti dei giornalisti, la conferenza stampa di Ruben Amorim, ci sono Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, e Massimo Calvelli, amministratore delegato del club.