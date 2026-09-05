Amorim non si sbilancia: “Moreira è più preparato rispetto alla scorsa settimana, domani vedrete se sarà titolare”
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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.
Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.
Secondo te è arrivato il momento di schierare Rabiot e Moreira?
"Vedremo. Non vi dirà l'11 iniziale di domani oggi. È importante anche per le rotazioni che abbiamo in squadra mantenere per noi chi partirà domani titoalre. Moreira ha 2 settimane di allenamento. È più preparato rispetto alla scorsa settimana. È un'opzione, così come Rabiot, in due posizioni. Quindi vedremo quale sarà il nostro 11 titolare".
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