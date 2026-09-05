Amorim deciso: “Se abbiamo bisogno delle parole di Chivu per motivarci abbiamo un problema, noi dobbiamo riportare il club dove merita”

Amorim deciso: “Se abbiamo bisogno delle parole di Chivu per motivarci abbiamo un problema, noi dobbiamo riportare il club dove merita”MilanNews.it
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Oggi alle 15:36News
di Andrea La Manna
Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Lei pensa di poter utilizzare le parole di Chivu per spronare la squadra? Moreira, lo vede più come esterno e sulla trequarti?
"Vedo Moreira come quinto, ma ci saranno partite dove potrà giovane avanti o insieme a Chukwueze. Abbiamo tanti giocatori da ruotare. Sulle parole di Chivu: per me se abbiamo bisogno di queste parole per motivarci al Milan c'è qualcosa di sbagliato in noi. Negli ultimi anni siamo finiti in posizioni di classifica che ci invitano a lavorare tanto. Abbiamo tanto da lavorare, onorare i nostri tifosi e riportare il club ai livelli che merita. Non abbiamo bisogno delle parole di Chivu per motivarci"