Amorim deciso: “Se abbiamo bisogno delle parole di Chivu per motivarci abbiamo un problema, noi dobbiamo riportare il club dove merita”

vedi letture

Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Lei pensa di poter utilizzare le parole di Chivu per spronare la squadra? Moreira, lo vede più come esterno e sulla trequarti?

"Vedo Moreira come quinto, ma ci saranno partite dove potrà giovane avanti o insieme a Chukwueze. Abbiamo tanti giocatori da ruotare. Sulle parole di Chivu: per me se abbiamo bisogno di queste parole per motivarci al Milan c'è qualcosa di sbagliato in noi. Negli ultimi anni siamo finiti in posizioni di classifica che ci invitano a lavorare tanto. Abbiamo tanto da lavorare, onorare i nostri tifosi e riportare il club ai livelli che merita. Non abbiamo bisogno delle parole di Chivu per motivarci"